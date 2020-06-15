استخدمنا الدبلوماسية الإنسانية لمواجهة كورونا

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الاثنين اوضح كريم همتي، أن الدبلوماسية هي عبارة عن جهود متعددة الاتجاهات تؤكد احتياجات وحقوق المتضررين وتكون جمعيات الصليب والهلال الاحمر في العالم هي لسان حال هؤلاء المتضررين.

واضاف همتي أن جمعية الهلال الاحمر الايرانية وفي اطار مكافحة فيروس كورونا تجري اتصالات مع دول المنطقة والعالم الاسلامي للحصول على مساعدات في مجال مكافحة الفيروس، مؤكدا أن ايران ليست بحاجة الى مساعدات مالية لكنها تطالب بتسهيل الوصول الى مصادرها المالية وارصدتها دون عراقيل، ومن هنا فان جمعية الهلال الاحمر التقت ممثل الصليب الاحمر الدولي في طهران والسفير السويسري وطرحت عليهما موضوع الدبلوماسية الانسانية ، وقد قدما مساعدة في هذا المجال ، لكنهما لم ينجحا بشكل كامل بسبب الضغوط الامريكية.

واشار همتي الى أن جمعية الهلال الاحمر الايرانية ورغم ظروف الحظر حصلت على 144 شحنة كمساعدات دولية انسانية لمواجهة فيروس كورونا، كما حصلت على عدة ملايين من الدولارات كمساعدات نقدية من بعض الدول.

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