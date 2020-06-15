الفيلم الايراني " مابين التلال " يتألق في هولندا

وشارك في الدورة الثالثة لمهرجان هولندا للافلام 26 فيلما من العراق وإسبانيا وبلجيكيا وفرنسا والدنمارك والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان وإيران.

وأتاح مهرجان «منا» السينمائي في صيغته الرقميّة لجمهوره، مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت.

سبق وان شارك الفيلم الايراني "مابين التلال" (در میان تپه ها) للمخرج محمدرضا كيوانفر في مهرجانات دولية ومنها بوسان في كوريا الجنوبية و هانيان في الصين وسايروس في كندا وزول في فرنسا و غوتنبرغ في السويد,وحصل على عدة جوائز.

ويحكي الفيلم قصة معلم شاب يسافر الى المناطق العشائرية للتعليم وحين يلمس مصاعب العيش في هذه المناطق يحاول حل مشاكل التعليم هناك و...

واقيمت الدورة الثالثة لمهرجان MENA السينمائي في هولندا خلال الفترة من 11 الى 13 حزيران / يونيو الحالي .

انتهى**م م**