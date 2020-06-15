١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٤٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83822153
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الفيلم الايراني " مابين التلال " يتألق في هولندا

الفيلم الايراني " مابين التلال " يتألق في هولندا

طهران / 15 حزيران/ يونيو/ ارنا - حصد الفيلم الايراني "مابين التلال" (در میان تپه ها) للمخرج محمدرضا كيوانفر جائزة أفضل فيلم روائي طويل من الدورة الثالثة لمهرجان MENA السينمائي 2020 في هولندا.

وشارك في الدورة الثالثة لمهرجان هولندا للافلام 26 فيلما من العراق وإسبانيا وبلجيكيا وفرنسا والدنمارك والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان وإيران.

وأتاح مهرجان «منا» السينمائي في صيغته الرقميّة لجمهوره، مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت.

سبق وان شارك الفيلم الايراني "مابين التلال" (در میان تپه ها) للمخرج محمدرضا كيوانفر في مهرجانات دولية ومنها بوسان في كوريا الجنوبية و هانيان في الصين وسايروس في كندا وزول في فرنسا و غوتنبرغ في السويد,وحصل على عدة جوائز.

ويحكي الفيلم قصة معلم شاب يسافر الى المناطق العشائرية للتعليم وحين يلمس مصاعب العيش في هذه المناطق يحاول حل مشاكل التعليم هناك و...

واقيمت الدورة الثالثة لمهرجان MENA  السينمائي  في هولندا خلال الفترة من 11 الى 13 حزيران / يونيو الحالي .

انتهى**م م**

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