١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83822325
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موسوي: على الوكالة أن لا تستخدم مزاعم امريكا والكيان الصهيوني أساسا للاستجواب

موسوي: على الوكالة أن لا تستخدم مزاعم امريكا والكيان الصهيوني أساسا للاستجواب

طهران/ 15 حزيران/ يونيو/ ارنا - دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى عدم اتخاذ مزاعم امريكا والكيان الصهيوني كاساس للاسئلة التي تطرحها ، وان تراجع الأسانيد الموثوقة لايران وتعاونها الجيد مع الوكالة.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ، تطرق موسوي الى زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى تركيا وقال أن الزيارة كانت مقررة مسبقا وستتبعها زيارتان الى روسيا وسوريا.

كما اشار موسوي الى ان رؤساء ايران وتركيا وروسيا سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو كنفرانس لكن تاريخ ذلك لم يحدد بعد.

كما أشار الى محادثات مساعد وزير الخارجية مع نظيره الكندي بشأن تحطم طائرة الركاب الاوكرانية، وقال: من المؤسف ان الكنديين ورغم زعمهم الحرص على الايرانيين يعرقلون المعاملات القنصلية للكثير من الايرانيين، وقد عرضنا عليهم فتح القسم القنصلي تعبيرا عن استعداد ايران للتعاون في تسهيل المعاملات.

يتبع..

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