وثيقة سرية تكشف استعدادات لخطوات صهيونية أحادية الجانب في الضفة

واضاف المراسل العسكري في القناة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي كتب وثيقة سرية عنوانها "الاستعدادات لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية"، والتي تمهد لتدهور وتصعيد في أعقاب مسودة ترامب وقال إنه يجب التشديد على أن المؤسسة الأمنية في ذروة الاستعدادات للإعلان عن الضم، وأضاف أن الخطة تسمي في الجيش "فجر الجبال".

ووفق القناة،واعتبر المراسل أن الخطة هي في الواقع "عرض لكل السيناريوهات الممكنة التي يجب الاستعداد لها، من الحفاظ على الوضع القائم، إلى موجة إرهاب وعمليات وصولاً إلى انتفاضة شاملة"، شارحاً أنه "وبحسب حجم وقوة الأحداث، سيتقرر عدد الكتائب التي سترسل إلى الضفة الغربية والتي سترسل إلى غزة".

وكشف أن "الوثيقة تسلط الضوء على تأثير الضم على غزة والأردن وكيف سيرد الملك عبد الله، وقف اتفاق الغاز، وتقليص التنسيق الأمني، وهل حماس ستنضم إلى تنفيذ عمليات وإطلاق نار على الجنوب، وصولاً إلى محاولة السيطرة على الضفة الغربية".

و اشار مراسل قناة 12 العبرية إلى أنه لا أحد يعرف ما هي مسودة ترامب، ورئيس الحكومة لا يشارك الأمر مع وزير الأمن، والجيش لا يعرف ماذا سيحصل، ولم تعرض على أحد خريطة ولا جداول زمنية للقرار، ولا يوجد تركيز للجيش لماذا يجب أن يستعد، لذلك لا خيار أمامهم سوى الاستعداد لمجموعة كبيرة جداً من الإحتمالات"، في الوقت الذي تقود فيه الحكومة الإسرائيلية خطوة الضم بدءاً من تموز/يوليو.

المصدر: موقع العهد

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