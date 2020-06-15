الشركات الإيرانية المعرفية تتعرف على سوق التجارة الإسبانية

وافادت دائرة الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، إن الشركات المعرفية الايرانية الناشطة في المجالات التخصصية تهدف للدخول الى السوق التجارية لاسبانيا التي تحتل المرتبة 13 في الاقتصاد العالمي.

وتحتل إسبانيا، التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي تريليون و164 مليون يورو، المرتبة الـ13 كأكبر قوة اقتصادية في العالم وخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، هذا البلد يعد سوقا واعدا لمنتجات الشركات المعرفية الايرانية.

و قدم مركز التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا فرصة للشركات المعرفية للتعرف في يوليو القادم على سوق اسبانيا عبر الانترنيت، ومن المقرر ان يتم في هذا الاجتماع، دراسة وتحقيق أهداف التصدير للشركات وشروط عقد اجتماعات وجها لوجه بين الشركات الإيرانية والإسبانية.

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