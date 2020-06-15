موسوي : اقتراح ايران الدبلوماسي هو اجراء استفتاء في فلسطين

واضاف في حديثه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين أن كل الحلول التي طرحت للقضية الفلسطينية لم تحقق آمال وتطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني وانتهت كل هذه الحلول الى الفشل.

وتابع قائلا : أن الاقتراح الايراني باجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين الحقيقيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود هو الحل الواقعي ، داعيا كل البلدان التي تنوي خيرا لفلسطين أن تقبل وتساند الاقتراح الايراني.

واكد المتحدث باسم الخارجية أن الاستفتاء يتطلب عودة اللاجئين الفلسطينيين بهدف مشاركة كل أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الاستفتاء.

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي، تطرق موسوي الى ما يشاع من أن خروج القوات الامريكية من افغانستان سيقوي حركة طالبان ويزيد التوتر في هذا البلد، وقال : ان ايران غير قلقة باي شكل من الأشكال من خروج القوات الامريكية من افغانستان والعراق وسوريا والدول الاخرى في المنطقة، بل انها تؤكد ان وجود الامريكيين باعث للتوتر والحروب في المنطقة ، وبالتالي لابد من خروج القوات الأجنبية، وان تتولى دول المنطقة نفسها مسؤولية الأمن والاستقرار من خلال الحوار والتعاون فيما بينها.

انتهى** 2344