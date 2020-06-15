مكتب ممثل الإمام الخامنئي في العراق يقيم المؤتمر السنوي التكريمي للامام الخميني (قدس)

ويقام المؤتمر في 17/6/2020 من الساعة 4 إلى 7 عصراً بتوقيت النجف الأشرف، فيما تتضمن المشاركة في المؤتمر، كتابة المقالة (من 5 إلى 20 صفحة)، التحلیل والمذكرة، المقاطع الصوتية والمرئية (الخطابة، الشعر، النص الأدبي).

وتكون فترة إرسال المشاركات بدءً من ذكرى رحيل الإمام الخميني (3/6/2020)، إلى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام (3/7/2020).

وسوف تبث مباشرة كلمات لأبرز علماء الحوزة ورموز المقاومة الإسلامية في العراق وإيران ولبنان وسوريا.

وسيعقد المؤتمر الكترونياً على الموقع الرسمي لمؤسسة نور البصائر التابعة لمكتب ممثل الإمام الخامنئي (دام ظله) في العراق (www.noorbsr.net)، كما سيبث مباشرة على فيسبوك المكتب والقنوات الفضائية، وستنشر المقالات والمقاطع المنتخبة ضمن عدد خاص من مجلة مؤسسة نور البصائر.

انتهى ع ص