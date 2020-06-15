السفير الايراني في بغداد: إيران تدعو الى علاقات ودية مع جميع الدول العربية

واضاف ايرج مسجدي امس الاحد إن “إتجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية هو التعاون والمساعدة والدعم والإسناد لحكومة مصطفى الكاظمي، لأننا نرى أن هذه الحكومة جاءت حسب الإرادة الشعبية للعراق ومنحت الثقة من جانب البرلمان العراقي”.

وأكد السفير مسجدي دعم ایران لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن هذه الحكومة جاءت حسب الإرادة الشعبية.

وأضاف “نحن أعلنا استعدادنا لجميع أنواع التعاون، ونحن على ثقة أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تتوسع وتتعزز وتتقدم بشكل جيد في مدة تولي الكاظمي، المهم لنا هي المصالح المشتركة للبلدين، إيران تحتاج العراق والعراق كذلك يحتاج الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، بما فيها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وتابع مسجدي أن “التقيت برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد لايستهان به من وزراء التشكيلة الوزارية وقمنا بمناقشة العلاقات الثنائية، والملفات الموجودة بين إيران والعراق وقمنا بدراستها”.

وذكر أنه “صحيح أن حكومة الكاظمي تختلف عن الحكومات السابقة، لكن الحاجات والضرورات التي تربط البلدين لا تتغير، ونحن نستطيع أن تعرف برنامجاً جديداً للتعاون مع بعض في قادم الأيام، وليست هناك خلافات مبدأية في العلاقات ولن يحدث هذا، صحيح أن الوزراء تغيروا لكن اتجاه الحكومة الجديدة نحو الجمهورية الاسلامية ايجابي ونحن أيضاً نرغب بالتعاون”.

ورد مسجدي علي سؤال تعرض ايران الى هجوم اميركي جديد على بلاده ، قائلا ، سنرد على اي منطقة يهاجمنا منها الامریكان مستقبلا .

فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين ايران والعراق قال قد تتعزز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات على سبيل المثال في مجال الكهرباء وجاء وزير الطاقة الإيراني إلى العراق قبل أسبوعين وتم التوقيع على اتفاقيات جيدة".

انتهى** 1453**