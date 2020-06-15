انتاج ايران من حجر الحديد بلغ 7.9 مليون طن في غضون شهرين

وذكر التقرير ان 9 من الشركات التابعة للمنظمة حققت اعلى المستويات في الانتاج منها شركة " كل كهر" 2.52 مليون طن بنسبة 31.7% من مجموع الانتاج خلال هذه الفترة الزمنية .

ويشير التقرير ان استخراج ايران لحجر الحديد بلغ خلال العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) 64.2 مليون طن .

وافاد تقرير لمنظمة ايميدرو انه خلال الشهر الاول من العام الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) بلغ انتاج الحديد الاسفنجي للشركات التابعة للمنظمة مليونين و 540 الف و 677 طن بزيادة مقدارها 3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الصادر في يناير 2020، أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة .

وتشير الدراسات إلى أن إنتاج إيران من الفولاذ ارتفع بنسبة 46.7 في المائة، فيما زاد انتاجه العالمي بنسبة 2.1 في المائة.

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