الايراني "حسن يزداني" يفوز باستفتاء الاتحاد العالمي للمصارعة

ونشر الاتحاد الدولي للمصارعة خلال الايام الماضية صور على شكل ثنائي لابطال المصارعة للتصويت عبر الفضاء الافتراضي وانتخاب المصارع الاكثر شعبية في العالم وذلك.

ففي نصف نهائي الاستفتاء والمنافسة نجح حسن يزداني بطل العالم والالمبياد في المصارعة الحرة من ايران , التفوق على المصارع والبطل الاولمبي الروسي "عبدالرشيد سعدالله يف" ليصل الى نهائي استفتاء المصارع الاكثر شعبية في العالم.

وفي النهائي تفوق "حسن يزداني" على الاذربيجاني "حاجي علييف" في الاستفتاء الالكتروني بعد حصوله 53 % من الاصوات.

وشارك في الاستفتاء 168 الف شخص .

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