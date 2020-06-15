١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83822778
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عودة الوفيات بكورونا الى الارتفاع في إيران

عودة الوفيات بكورونا الى الارتفاع في إيران

طهران / 15 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 189 الفا و876 شخصا وبوفاة 113 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران8 الاف و950 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 189 الفا و 876 حالة لغاية الان بينهم  2765 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 الفا  و590 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 113 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8950   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و269 الفا و194  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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