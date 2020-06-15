عودة الوفيات بكورونا الى الارتفاع في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 189 الفا و 876 حالة لغاية الان بينهم 2765 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 الفا و590 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 113 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8950 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و269 الفا و194 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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