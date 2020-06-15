مجلة الرياضيات الدولية : افضل مقال في الرياضيات لعام 2019 لاستاذ من جامعة طهران

وافادت العلاقات العامة لجامعة طهران ان مقالة الاستاذ " سيد امين فخاري " تم انتخابها من قبل مجلة Collectanea Mathematica كأفضل مقالة في مجال الرياضيات للعام 2019 .

وسيتم اعطاء الاستاذ جائزة نقدية ( 2000 يورو) وكذلك شهادة وتسجيل اسمه في المجلة.

وضمت هيئة تحكيم المقالة كل من الاساتذة لوکاس غرافاکوس وکریغ هونکه وروزا ام میروروغ وجوردی بائو وجوزب فیوس.

وتعتبر مجلة Collectanea Mathematica من اشهر المجلات في مجال الرياضات وتم انشائها في العام 1948 من قبل جامعة بارشلونة الاسبانية وتقوم سنويا باهداء جائزة لكاتب افضل مقال في الرياضيات .

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