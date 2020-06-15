وزيرا خارجية ايران وتركيا يناقشان القضايا الاقليمية الراهنة

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان ظريف اكد في لقائه وزير الخارجية التركي اليوم، على تضامن طهران ودعمها لانقرة في مكافحة وباء كورونا والتداعيات الناجمة عنه، كما استعرض الجانبان آليات التعويض عن تراجع حجم التجارة بين البلدين جراء القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا طوال الاشهر الاربعة الماضية.

ظريف اكد في هذا اللقاء ايضا، على ضرورة استئناف تدفق الغاز الايراني الى تركيا واعادة صيانة القسم التالف من انبوب الغاز الممتد بين البلدين.

ختاما، تجدر الاشارة الى ان القضايا الراهنة في سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الارهاب، وعقد مفاوضات استانا عبر الفضاء الافتراضي بطهران خلال الاسابيع القادمة ومن ثم استضافة العاصمة الايرانية لاجتماع استانا حضوريا، شكلت اهم الملفات المطروحة خلال اللقاء بين وزيري خارجية ايران وتركيا اليوم الاثنين.

انتهى ** ح ع