خبير اذربيجاني : سياسات ترامب ادّت الى الاحتجاجات الشعبية في امريكا

وفي حديث خاص لمراسل "ارنا" من باكو اليوم الاثنين، اضاف "مناف اوف" ان الظروف الراهنة والصراعات الداخية المتحدة في امريكا، لم يسبق لها نظير على مدى القرن الماضي وطيلة عهود الرؤساء السابيقين في هذا البلد.

واوضح الخبير الاذربيجاني، ان المجتمع الامريكي في عهد ترامب يعاني من سياسات الفصل العنصري الشديد بحق ذوي البشرة السوداء.

وفيما اشار الى مشاركة العديد من الاعراق في احتجاجات الشعب الامريكي، اكد "مناف اوف" ان الشرائح المجتمعية في هذا البلد تعي جيدا بما يدور حولها لان هكذا سياسات من شانها ان تؤدي الى تداعيات لا يحمد عقباها في بلادهم.

كما نوه المحلل السياسي الاذربيجاني الى سلبيات نهج ترامب على الصعيد الدولي؛ مبينا ان هذا النهج ادى الى التصعيد بين ايران والدول الاسلامية مضافا الى الحرب التجارية مع الصين والتوتر في العلاقات الامريكية - الروسية.

واضاف، ان النهج السياسي للرئيس الامريكي الحالي اثار الخلافات بين اعضاء الحلف الاطلسي، بما في ذلك الخلافات الامريكية – الاوروبية.

وخلص مناف اوف الى القول، ان الاحتجاجات الشعبية الناجمة عن سياسات ترامب، ستظهر المزيد من الاصابات بفيروس كورونا وتؤدي الى طفرة في عدد الضحايا داخل المجتمع الامريكي، وهي تداعيات سلبية بالنسبة للسباق الانتخابي الذي سيخوضه ترامب قريبا.

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