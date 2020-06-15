ظريف: سيكون هناك قمة في طهران حول مسار أستانة

واضاف ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في انقرة ان تركيا وإيران تمكنتا من تجاوز أزمة كورونا وإيران مستعدة للتعاون مع الكوادر الطبية التركية.

وقال انه تم فتح رحلات تجارية بين تركيا وإيران ونوقشت مسألة تدفق الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا مضيفا ان الرئيس التركي سيزور إيران وسيتم عقد اتفاقات تجارية.

وأكد ان الولايات المتحدة سجلت اسمها في صفحات التاريخ الأسود فيما يتعلق بالتعاون في مواجهة كورونا.

وصرح ظريف: ناقشنا التطورات في سوريا وأيضاً في اليمن ونحن وتركيا نسعى إلى أن يكون هناك سلام في اليمن مضيفا ان تركيا تريد أن يكون الحل في اليمن سلمياً بعيداً عن الحرب.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: ان وباء كورونا علمنا الوحدة والتضامن ولذلك سنستمر في التعاون مع إيران.

وجدد وزير الخارجية التركي موقف بلاده الرافض للحظر الأميركي المفروض على إيران.

واشار جاويش أوغلو إلى أنهم يخططون لاستئناف الرحلات الجوية بين تركيا وإيران اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.

وبشان العلاقات مع روسيا بشان ليبيا قال وزير الخارجية التركي انه لا يوجد خلافات في وجهات النظر مع روسيا بشأن ليبيا مضيفا ان تأجيل الاجتماع مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين هو من أجل التعمق في النقاش بشأن ليبيا.

وتابع: نبحث في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في ليبيا مع روسيا ونناقش هذه المسألة مع الأطراف الليبية.

وصرح أوغلو: عملنا مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وسنستمر في ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توجه مساء الأحد إلى أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره التركي وقال في تصريح صحفي أدلى به فور وصوله إلى أنقرة ، إن "العلاقات مع الجيران هي أولوية في سياستنا الخارجية، لذا فإنه وبعد الأوضاع الجديدة الحاصلة بسبب كورونا، كانت لنا زيارة إلى سوريا، واليوم نشعر بالسرور لزيارة تركيا أيضاً.

انتهى

**2018