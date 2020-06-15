رئيسة البرلمان الإندونيسي تؤكد ضرورة دعم القنوات الثنائية للإرتقاء بالتعاون مع طهران

وتمنت ماهاراني التوفيق لقاليباف في أداء مهام عمله رئيسا جديدا لمجلس الشورى الإسلامي، في سياق تحقيق الإزدهار الإقتصادي وتعزيز السلام والإستقرار.
وأعربت رئيسة مجلس النواب الاندونيسي عن املها في ان يؤدي تضامن وتعاون جميع الشعوب الى الحد من التداعيات السلبية لوباء كوفيد -19 العالمي وإقامة اقتصاد عالمي وعودة النشاط الاقتصادي الى العالم وإزدهار الإنتاجية الاجتماعية .
وشددت على ضرورة دعم جميع الاليات وقنوات التبادل التجارية الثنائية بهدف تحسين العلاقات بين البلدين خاصة في إطار التعاون بين البرلمانين الاندونيسي والإيراني.
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طهران/15 حزيران/يونيو/إرنا- أكدت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي "بوان ماهاراني" في برقية تهنئة بعثتها اليوم الإثنين الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ضرورة دعم جميع الآليات وقنوات التبادل التجاري بين البلدين، التي تهدف الى النهوض بالعلاقات الثنائية الشاملة خاصة في إطار التعاون بين البرلمانين الإندونيسي والإيراني.
وتمنت ماهاراني التوفيق لقاليباف في أداء مهام عمله رئيسا جديدا لمجلس الشورى الإسلامي، في سياق تحقيق الإزدهار الإقتصادي وتعزيز السلام والإستقرار.
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