الصداقة بين إيطاليا وإيران تنبثق عن العلاقات البرلمانية التقليدية

وأشار فيكو في برقيته الى أن إيطاليا وإيران باتتا تواجهان التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي كوفيد-19، مصرحا، ان إستئناف فعاليات مجلس الشورى الإسلامي واختيار قاليباف لرئاسته مؤخرا تعد احدى العلامات البارزة الدالة على عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد ثقته بأن برلماني البلدين من شأنهما تعزيز الحوار والتعاون خلال فترة تولي قاليباف مهام رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، من خلال توظيف الفرص القيمة للقاء والحوار حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وضمن رئيس البرلمان الإيطالي برقيته بخالص التهاني بالمناسبة لقاليباف، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب الإيطالي.

انتهى**أ م د