١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83823138
٠ Persons

سمات

مسؤول : اللنشات التجارية الايرانية تعاود رحلاتها باتجاه الموانئ الاماراتية

مسؤول : اللنشات التجارية الايرانية تعاود رحلاتها باتجاه الموانئ الاماراتية

بوشهر / 15 حزيران / يونيو / ارنا – قال المسؤول المشرف على دائرة الجمارك في محافظة بوشهر (جنوب)، بهروز قره بيكي : ان اللنشات التجارية الايرانية استأنفت رحلاتها اعتبارا من اليوم الاثنين باتجاه الموانئ الايرانية رغم كافة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

واوضح "قرة بيكي" في تصريح لمراسل "ارنا"، ان  99 بالمئة من اللنشات التجارية في محافظة بوشهر تتجه الى مواني الامارات والاخرى تبحر صوب الكويت وقطر.

واضاف، انه نظرا لقرار الجهات المعنية، ينبغي على اصحاب اللنشات الالتزام بالسقف المحدد للبضائع المحملة ونقلها الى خارج البلاد. 

واشار قرة بيكي الى توقف نشاطات اللنشات التجارية في موانئ بوشهر طوال الاشهر الاربعة الماضية جراء تفشي فيروس كورونا، قائلا ان هذا القرار جاء بناء على  تدابير السلطات في الدول المطلة على الخليج الفارسي وايران ايضا.

ودعا مسؤول جمارك بوشهر، اصحاب اللنشات الايرانية الى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص لتوخي التداعيات المخلة بنشاطاتهم.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 9 =