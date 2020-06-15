مسؤول : اللنشات التجارية الايرانية تعاود رحلاتها باتجاه الموانئ الاماراتية

واوضح "قرة بيكي" في تصريح لمراسل "ارنا"، ان 99 بالمئة من اللنشات التجارية في محافظة بوشهر تتجه الى مواني الامارات والاخرى تبحر صوب الكويت وقطر.

واضاف، انه نظرا لقرار الجهات المعنية، ينبغي على اصحاب اللنشات الالتزام بالسقف المحدد للبضائع المحملة ونقلها الى خارج البلاد.

واشار قرة بيكي الى توقف نشاطات اللنشات التجارية في موانئ بوشهر طوال الاشهر الاربعة الماضية جراء تفشي فيروس كورونا، قائلا ان هذا القرار جاء بناء على تدابير السلطات في الدول المطلة على الخليج الفارسي وايران ايضا.

ودعا مسؤول جمارك بوشهر، اصحاب اللنشات الايرانية الى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص لتوخي التداعيات المخلة بنشاطاتهم.

انتهى ** ح ع