جهانغيري : الشركات المعرفية تشكل طاقات كبيرة في البلاد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين عبر الفيديو كنفرانس برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية وحضور كبار المسؤولين في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات الايرانية.

واشار جهانغيري في هذا الاجتماع، الى الظروف العصيبة التي مرّت بها البلاد مع بداية انتشار فيروس كورونا، وشحة الاجهزة الطبية والمعدات الوقائية داخل المستشفيات وعراقيل استيرادها لمكافحة هذا المرض.

واضاف، ان عملية انتاج جهاز التنفس الاصطناعي محليا كانت تستغرق نحو 3 اعوام رغم المستوى العلمي والتقني الرفيع في ايران، لكن اليوم وفي ظل تعبئة الطاقات الوطنية تحقق ذلك في غضون فترة قصيرة؛ مؤكدا انه ينبغي تخليذ هذا الانجاز في تاريخ البلاد لكوننا بلغنا من الاكتفاء الذاتي الذي يتيح لنا تصدير هذه الاجهزة الى الخارج ايضا.

واشاد جهانغيري بجهود شركة "احياء درمان" المعرفية الايرانية، والتي تكللت بانتاج جهاز التنفس الاصطناعي محليا؛ مبينا ان هذه الشركة تخطط حاليا لتصدير الجهاز الى الدول المتقدمة في انحاء العالم.

انتهى ** ح ع