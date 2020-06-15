همتي: سنستوفي اموالنا من كوريا الجنوبية عبر السبل القانونية والدولية

وقال همتي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم بمحافظة طهران، سنستوفي اموالنا الموجودة في بنوك كوريا الجنوبية عبر التنسيق مع وزارة الخارجية وباستخدام السبل القانونية والدولية.

واضاف: ان هذه المصادر المالية الموجودة في بنوك كوريا الجنوبية متعلقة بالشعب الايراني والبنك المركزي.

واعرب محافظ البنك المركزي عن امله بان "تعمل الحكومة الكورية الجنوبية بالتزاماتها في هذا المجال وان لا تمنع وصولنا الى هذه المصادر بذريعة الحظر".

واوضح همتي بان بعض الدول اعلنت استعدادها للتعاون مع ايران من اجل استعادة هذه المصادر المالية واضاف، هنالك دولتان اعلنتا موافقتهما على ذلك ونحن نقوم بدراسة ومتابعة الموضوع.

وصرح محافظ البنك المركزي الايراني انه باستعادة هذه المصادر المالية سيتم توفير سلع اساسية وادوية تحتاجها للبلاد.

واعلن عن استيراد العملة الاجنبية وخام الذهب وقال، لا توجد لدينا اي قيود في واردات العملة الاجنبية وخام الذهب.

انتهى ** 2342