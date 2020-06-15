مسؤول بنكي ايراني: بلادنا تتجه نحو الاقتصاد غير النفطي

وفي حديثه امس الاثنين خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة طهران قال بناهي، اننا نسعى من اجل بناء الاقتصاد دون الاعتماد على النفط، وفي ضوء ظروف البلاد خلال العامين الاخيرين فان ركيزة اقتصادنا يجب ان تتحرك في هذا الاتجاه.

واوضح بان توفير العملة الصعبة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة كان تحت تاثير تفشي فيروس كورونا، لافتا الى توفير 5 مليارات و 284 مليون دولار في هذا الصدد من ضمنه مليار و 700 مليون دولار لشراء السلع الاساسية حيث تم تسديده بسعر 42000 ريال للدولار الواحد (السعر الحكومي المدعوم).

وصرح بانه في اطار منظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة) تم توفير نحو 2 مليار دولار تم تسديده للوحدات الانتاجية والقطاعات الصناعية في البلاد، فضلا عن توفير مليار و 640 مليون دولار في اطار مبادلة السلع بالعملة الصعبة وقال، ان البنك المركزي يؤكد على هذه الحالة الاخيرة.

واكد بان الجهود تبذل لتوفير العملة الصعبة من صادرات السلع غير النفطية واضاف، ان هذا المسار كان متناميا خلال الشهر الاخير ونامل بان يعطي ثماره بصورة ملحوظة.

انتهى ** 2342