تطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران والعراق عبر حدود "كيلة" سردشت

وفي تصريحه يوم الاثنين خلال اجتماع اقتصادي مشترك عقد في السوق الحدودية المشتركة "كيلة" بحضور حاكمي مدينتي سردشت الايرانية وقلعة دزة العراقية، اكد رشنودي على تنمية النشاطات والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين وازالة العقبات القائمة في السوق الحدودية المشتركة "كيلة".

ونوه القنصل الايراني في اربيل الى المشتركات التاريخية والثقافية والعقيدية بين البلدين والحدود البالغ طولها نحو 1450 كيلومترا، معتبرا تمتين الاواصر بانه يصب في مصلحة الشعبين.

واشار الى تفشي فيروس كورونا وقال، ان البروتوكولات الصحية يجب الالتزام بها بدقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وان تكون ضمن اولويات عمل مسؤوليهما.

من جانبه اعلن حاكم مدينة قلعة دزرة ابوبكر بايز آلي خلال الاجتماع الاستعداد لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين عبر حدود كيلة، داعيا الى تشكيل لجان اقتصادية تخصصية لازالة العقبات.

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