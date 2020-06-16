انتخاب لاعب التايكواندو الايراني كأفضل رياضي للجامعات في العالم

وقال رئيس اتحاد التايكواندو بمحافظة جيلان (شمال) "محسن ستركي" اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا،نه تم انتخاب هادي بور من اهالي المحافظة كافضل رياضي في العقد الاخير من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

واضاف ستركي بانه اعلن الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU عن انتخاب لاعب التايكواندو الايراني "ارمين هادي بور" كأفضل رياضي في العقد الاخير الذي فاز بالمركز الاول في الرياضة الجامعية.

وتابع: "نظرا الى أن هادي بور فاز بحصة طوكيو الأولمبية في اليابان ، نأمل أن يفوز بميدالية أولمبية" من خلال التألق في المسابقات الأولمبية.

وافادت ارنا عن الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU انه اقيمت الدورة الرابعة لاعطاء جائزة افضل رياضي لعام 2019 وذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة تورين الايطالية حيث تم تسمية لاعب التايكواندو الايراني "ارمين هادي بور" كأفضل رياضي لعام 2019 للرجال.

وحصل هادي بورعلى هذه الجائزة وذلك لحصولة على ثلاثة ذهبيات في منافسات Universiade الصيفية وهي Gwangju 2015 ، Taipei 2017 و Napoli 2019

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