مندوب ایران الدائم لدی منظمات الدولیة یحذر من اضعاف التعاون بین ایران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة

واضاف غریب ابادي في تصریحات صحفیة الی محاولات ثلاث دول اوروبیة الرامیة الی تصویت قرار في مجلس الحکام حول ما طلبته منظمة الطاقة الذریة للتفتیش الفني والتقني واوضح انه ورغم تعاون ایران البناء مع الوکالة فان العمل علی تقدیم قرار یدعو ایران الی التعاون یعتبر اجراء غیربناء يثير الاسف.

واضاف ان تقديم قرار من قبل الدول التي تمتلك الاسلحة النووية اوتختزن مثل هذه الاسلحة الفتاكة والقاتلة من جهة و ابداء القلق تجاه انشطة ايران النووية من جهة اخرى يمثل الاستهزاء بالقوانين الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الاسلحة النووية.

وانتقد غريب ابادي سلوك ثلاث دول اوروبية بشأن تعهداتها تجاه الاتفاق النووي قائلا، اذا لا تتخذون خطوة لانقاذ الاتفاق النووي عليكم تجنب تعقيد الظروف.

کما دعا اعضاء مجلس الحكام التحلي بالحكمة واليقظة لتجنب اتخاذ اي اجراء سياسي متسرع لضمان استمرارية التعاون البناء بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا انه من الطبيعي اذا تم تصويت قرار ضد ايران في اطار الاغراض الامريكية التي باتت جلية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتخذ اجراءات مناسبة ومن يرغب في مثل هذه التوجهات السياسية الهدامة يتحمل مسؤولية ذلك .

یتبع**1110