وزير الامن الايراني: انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر ومنظم

وفي كلمته يوم امس الاثنين خلال ندوة لدراسة حقوق الانسان الاميركية قال علوي، ان العدو يتشدق بالعلاقات الاقتصادية ولكنه يسعى للسيطرة والهيمنة لنهب ثروات الشعوب ويرفع شعار حقوق الانسان ويفعل ما يخالفه مضیفا: انكم ترون سلوك اميركا ليس مع ايران فقط بل مع العالم كله، اذ لم يفوا بعقودهم وخرجوا من الكثير من المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف. فهل يمكن الوثوق بمثل هذه الحكومة او التساوم معها؟ .

وتابع وزير الامن: ان امريكا في فترة ادارة ترامب خرجت من الكثير من المغاهدات الثنائية والمتعددة ومنها اتفاقية بارس والاتفاق النووى وهذا دليل على عدم احترام حقوق الشعوب والحكومات والانسانية فهي تنقض المعاهدات والمواثيق لانها تتكلم من منطق القوة.

واعتبر علوي ان منطق اميركا والكيان الصهيوني هو استخدام القوة، مؤكدا ضرورة عدم التراجع امامهما لان التراجع في هذه الحالة سيكون بلا نهاية.

وقال علوي، انكم ترون سلوك اميركا ليس مع ايران فقط بل مع العالم كله، انها لم تفى بعقودها وخرجت من الكثير من المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف. فهل يمكن الوثوق بمثل هذه الحكومة او التساوم معها؟ .

واشار الى ان انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر ومنظم ومؤسسي ولا نرى اي ارادة لدى الحكومة الاميركية لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان قائلا، انه بعد حادث قتل المواطن الاميركي الاسود لم نلاحظ اي تصد ملحوظ للشرطة الاميركية التي تقوم بازهاق الارواح بكل قسوة.

ولفت الى الجريمة الارهابية التي ارتكبتها اميركا وهي اغتيالها الشهيد القائد سليماني مضيفا: أن الادارة الامريكية انتهكت القوانين الدولية ونقضت السيادة الوطنية للعراق , فهي ارتكبت هكذا جرائم في افغانستان كذلك وحتى دون الرجوع الى مجلس الامن الدولي وهي تتدخل في شؤون الدول وتنقض سيادتها الوطنية وانه حينما تكون مصالح النظام الاميركي مطروحة فانه لا يدعم الارهاب وعلى رأسه الكيان الصهيوني المحتل فقط بل يبادر بنفسه لارتكاب الاعمال الارهابية ايضا.

واشار الى ان اميركا شطبت زمرة خلق الارهابية من لائحة الارهاب رغم ارتكابها الكثير من الجرائم قائلا: حينما تكون مصالح النظام الاميركي مطروحة فانه لا يدعم الارهاب فقط بل يبادر بنفسه لارتكاب الاعمال الارهابية ايضا.

ونوه الى الارهاب الاقتصادي الاميركي وقال، ان العالم اخذ يدرك منطق ايران شيئا فشيئا ويرى بانها القوة الوحيدة التي تملك الجراة على قول "لا" لواشنطن.

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