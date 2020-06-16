واعظي : على سيئول تسهيل تحرير الارصدة الايرانية المجمدة

وكتب واعظي اليوم الثلاثاء في تغريدة على صفحته الخاصة بتويتر" على كوريا الجنوبية عدم التضحية بعشرات السنوات من ثقة الشعب الايراني بمنتجاتها وتقنياتها وان تضحي بمصالحها البعيدة الامد لاجل طلب وضغط الادارة الامريكية . لذا عليها تسهيل امكانية وصول ايران الى اموالها المجمدة عندها .

وتعتبر كوريا الجنوبية من شركاء ايران تجاريا وبعد الحظر الامريكي وتهديد الدول بشأن تعاملها مع ايران امتنعت سيئول من تحرير ارصدة ايران في مصارفها .

وكان المتحدث باسم الحكومة الايرانية قال يوم امس الاثنين للصحفين : نأمل من كوريا الجنوبية الافراج عن ارصدة ايران باسرع مايمكن وازالة المشاكل بهذا الشأن مؤكدا ان هذا التصرف غيرمقبول وسيؤثر على العلاقات المستقبلية بين البلدين.

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