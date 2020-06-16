ايران تمتلك تكنولوجيا تصنيع العجلات النحاسية

تُعرف العجلة النحاسية بأنها أحدى أهم مكونات الصب في الصناعة. إن عملية إنتاج هذا المنتج معقدة وان تكنولوجيا إنتاجه كانت حصرا على عدد محدود من الدول ومنها ألمانيا ، وان الصناعة الايرانية وبسبب الحظر الجائر واجهة صعوبات في الانتاج لعدم امكانية حصولها هذا الجزء المهم .

تعتبر العجلة النحاسية الجزء الاساس في عمليات الصب الصناعية وان انتاجها بحاجة الى تكنولوجيا متفوقة جدا .

لإنتاج هذه العجلة ، يجب أن تتم عملية الصب ، بالتسخين ودحرجة الحلقة والتبريد والمعالجة الحراية والتصنيع , وان مادة العجلة مكونة من سبائك الكروم والنحاس الزركونيوم وتعتبرعملية الإنتاج معقدة جدا لانها تحتاج الى تكنولوجيا متفوقة .

وقال رئيس مركز البحوث والتكنولوجيا التابع لجامعة طهران على هامش اسدال الستار عن العجلة النحاسية , اليوم الثلاثاء, انه خلال السنوات الاخيرة واجهت المراكز الانتاجية والصناعية في البلاد مشاكل كثيرة بفعل الحظرا لجائر ولكن بجهود المهندسين استطعنا انتاج بعض القطع الحساسة والضرورية في الانتاج والتي كانت حصرا بيد بعض الدول .

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