السياحة الزراعية مبادرة في شمال ايران للاسترخاء وكسب الرزق

وتهدف السياحة الزراعية(AgritourismKsa)الى استقطاب السياح عن طريق تقديم خدمات بسيطة كمشاركة هولاء السياح في الزراعة ورعاية الاغنام لتكون ضمن سبل مهمة للانعاش الاقتصادي في جلستان.

وهذه المبادرة تأتي في حين ان سكان المدن الكبرى يسعون دائما الى ايجاد فرص للهروب من الجو الصاخب وتجربة العيش الهادئ للترويح عن النفس وذلك من خلال زيارة مناطق بعيدة عن المدن التي تتمتع بطقس نقي.

وادراکا لما یحلم به سکان المدن الكبرى، بادر اهالي قرى محافظة جلستان بتفعيل السياحة الزراعية التي تضم مجموعة من الانشطة بما فيها رعایة الاغنام والجمل وتربية المواشي وركوب الخيل وحصاد المحاصيل الزراعية وجني الفواكة وانتاج ماء الورد وصيد السمك لتحقيق هذا الحلم وجني المال.

وتتمتع محافظة جلستان بمقومات وامكانيات هائلة يمكن استثمارها في السياحة الزراعية كما قام عدد من الشباب في المحافظة قبل عامين بتخصيص خمسة هكتارات من الاراضي الزراعية لتفعيل هذه السياحة وتقديم خدمات سياحية لمن يقصد هذه المحافظة.

وجلستان من اجمل المدن الايرانية التي تتمتع بتاريخ عريق وطقس نقي ومناظر خلابه وفيه مساحات كبيرة من الغابات حيث الطبيعة تعانق التاريخ. وبرج قابوس أعلا الأبراج في العالم من نوعه يعد احد معالم جلستان التاريخية وهو مشيد من الطابوق ويبلغ عمره ألف عام وتم تدوينه في قائمة منظمة اليونسكو للآثار العالمية.