١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٨ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83824138
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ظريف :طهران تشدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا

ظريف :طهران تشدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا

طهران/16 حزيران/يونيو/ارنا- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن طهران ستتخذ خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا.

واضاف ظريف لوكالة "سبوتنيك" عقب وصوله إلى موسكو،إننا نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".

وعن لقاء أستانا، قال ظريف: "ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف كان قد قام بزيارة إلى تركيا التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

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