روحاني : الحكومة لن تسمح بارتفاع الاسعار بسبب الحظر المالي

في كلمة له بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء ،قال روحاني : منذ اليوم الاول لتفشي كورونا ان الحكومة ومن خلال تشكيل اللجنة الوطنية لكورونا قامت بتشكيل اللجنة الاقتصادية الى جانب اللجنة الصحية وعمليا لمكافحة كورونا على جبهتين الاولى المجال الصحي والاخرى الحظر الاثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا .

واكد روحاني ان الحكومة لن تسمح بارتفاع الاسعار نتيجة الحظر المالي وصعوبة الحصول على العملة الصعبة مناشدا النقابات الحرفية والعمالية والصناعية الاشراف على الانتاج والتوزيع والاسعار .

وبين رئيس الجمهورية ان الشعب الايراني يواجه المشاكل الاقتصادية الناجمة عن كورونا في الوقت الذي تتعرض البلاد ايضا لاقسى انواع الحظر الجائر واللانساني؛ مردفا بالقول: ان الحكومة ومنذ البداية اتخذت اجراءات لازالة مشاكل كورونا الاقتصادية و وضعت الخطط والسياسات بهذا الشأن واستندت على الطاقات الوطنية في هذا الخصوص.

وأشار الى المستقبل المجهول لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واضاف، ان الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولويات الحكومة وينبغي التخطيط والبرمجة بحيث يتضمن الاهتمام بصحة المواطنين الى جانب مزاولة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الرئيس روحاني، انه ينبغي على المواطنين ان يدركوا بان مستقبل كورونا غير معلوم لذلك يتوجب عليهم مواءمة حياتهم مع هذا الفيروس مهما كانت الظروف.

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