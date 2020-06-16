لافروف: روسيا لن تسمح بإستغلال مجلس الأمن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني

وجاءت تصريحات لافروف اليوم الثلاثاء، في مستهل اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمقر وزارة الخارجية الروسية.
وأكد عزيمة روسيا على التصدي لأي محاولة تأتي في سياق إستغلال الوضع الراهن ومجلس الأمن لتمرير الأجندات المعادية لإيران.
وصرح: "نحن بالتأكيد سنطرح هذه القضية في جميع الأطر الدولية متعددة الأطراف".
يتبع..أ م د
موسكو/16 حزيران/يونيو/إرنا- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستتصدى لمحاولات إستغلال مجلس الأمن فيما يتعلق بالإتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة) والبرنامج النووي الإيراني.
وجاءت تصريحات لافروف اليوم الثلاثاء، في مستهل اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمقر وزارة الخارجية الروسية.
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