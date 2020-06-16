ايران تؤكد على التعاون الرياضي مع روسيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مساعد وزير الرياضة الايراني اليوم الثلاثاء بالسفير الروسي في طهران "لوفان جاغاريان".

ونوه "علي نجاد" خلال القاء، الى ضرورة تطوير التعاون المتبادل بين الاتحادات الرياضية الايرانية والروسية عبر اقامة الدورات التدريبية المشتركة وتبادل المدربين واساتذة الجامعات والرياضيين، في سياق تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

ودعا مساعد وزير الرياضة الايراني الى مزيد من التركيز على التعاون الرياضي بين المحاظفات (الايرانية والروسية) المطلة على بحر قزوين.

وفي الختام، لفت علي نجاد الى اهمية المواقف المساندة داخل المحافل الدولية بين ايران وموسكو، من اجل الحصول على المقاعد الرئيسية لدى المنظمات الدولية ايضا.

انتهى ** ح ع