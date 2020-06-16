١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83824718
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الحرس الثوري يعلن القبض على "فرقة ضالة" في ايلام غربي البلاد

الحرس الثوري يعلن القبض على "فرقة ضالة" في ايلام غربي البلاد

ايلام / 17 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن قائد مقر امير المؤمنين (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة ايلام (غرب)، "العميد جمال شاكرمي"، القبض على اعضاء شبكة تابعة لفرقة ضالة داخل المحافظة، بناء على القرار القضائي الصادر في هذا الخصوص.

وفي تصريحه الثلاثاء، اوضح العميد شاكرمي : ان اعضاء هذه الزمرة عمدت الى الترويج الواسع لافكارها الضالة عبر الفضائين الحقيقي والافتراضي واقامة تجمعات غير قانونية في احدى المدن التابعة لمحافظة ايلام.

واضاف، ان عناصر هذه الفرقة الضالة قاموا عبر التنسيق مع النواة الرئيسية والتواصل الواسع معها، ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من اجل المساس بمذهب اهل البيت (عليهم السلام) والمدرسة المهدوية، وايمان الناس بحقيقة ظهور "المنقذ". 

وشدد قائد مقر امير المؤمنين (ع) التابع للحرس الثوري بمحافظة ايلام، على التصدي بحزم ومن دون اي تسامح لكافة المحاولات الرامية الى ترويج هكذا عقائد خرافية من جانب الفرق الضالة وحماتها.

انتهى ** ح ع

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