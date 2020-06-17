روسيا تعرب عن قلقها ازاء تسريب معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران

وفي تصريحه باجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الفيديو كونفرانس، اكد الويانوف رفض بلاده لهذا الاجراء الذي من شأنه ان يخل بانسجام مجلس الحكام.

واشار الدبلوماسي الروسي، الى دعم بلاده المستدام لـ "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

واضاف : ان حقيقة استمرار حياة الاتفاق النووي وان طهران لديها من الشجاعة ما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ بنوده، مؤشر على هوية الاتفاق النووي الفريدة من نوعها.

و وصف اوليانوف قرار امريكا القاضي بوقف الاعفاءات النووية حول مركزين نوويين في ايران والتي جرت المصادقة عليها ضمن القرار 2231، بانه تحد لمجلس الامن الدولي واتفاقية الحدّ من الانتشار النووي.



علما ان اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدا منذ امس الثلاثاء ويستمر على مدى 3 ايام؛ وان الملف الايراني يشكل المحور الرئيسي لهذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع