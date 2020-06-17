تاكيد ايراني سوري على تنمية العلاقات الاقتصادية والعلمية بين البلدين

وتركزت المباحثات بين الجانبين الايراني والسوري التي عقدت (امس الثلاثاء) بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية في دمشق، على آفاق التعاون في مجال المنح الدراسية وإقامة برامج تأهيل وتدريب وتبادل الطلاب والأساتذة وإقامة مؤتمرات علمية ومراكز بحثية وحاضنات تقانية.

ولفت وزير التعليم العالي السوري إلى العلاقات العلمية المتميزة بين دمشق وطهران وبرامج التعاون العلمي والثقافي والبحثي المتعددة بين الجانبين؛ مشيرا إلى أن إيران ومراكزها العلمية والبحثية قطعت شوطا كبيرا في الكثير من المجالات العلمية المتطورة ولا سيما الطبية منها وتقانات النانو والخلايا الجذعية.

الى ذلك، أكد دنائي فر أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من مضاعفة الجهود وصولا إلى أفضل النتائج في المشاريع العلمية المشتركة والتأسيس لعمل مشترك في الاختصاصات العلمية الدقيقة التي تحتاج إليها عملية التنمية في البلدين؛ حسب ما افادت به وكالة "سانا" السورية للانباء.

كما قدم أحد أعضاء الوفد الإيراني عرضا حول الأجهزة المخبرية في مجال تكنولوجيا وتقانات النانو وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة من قبل المختصين والفنيين ووضع برنامج تنفيذي لإنشاء مخابر على مستويات عدة في الجامعات السورية في مجال تقانات النانو ودعم المشافي التعليمية بالأجهزة المخبرية وذلك بالاستفادة من الخبرة الفنية الإيرانية.

من جانب اخر، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري "طلال البرازي" مع الوفد الإيراني علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وواقع المشاريع التي يتم تنفيذها في سوريا.

وتناول الحديث احتياجات سوقي البلدين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وضرورة إيجاد آليات ووسائل لانسياب البضائع والمواد بين البلدين وتوفير متطلبات شعبيهما بما يساهم في تعزيز مواقفهما في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

وأكد الجانبان ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

انتهى ** ح ع