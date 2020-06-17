موسوي: امريكا و السعودية تستهزئان بالآلية الدولية

واضاف موسوي اليوم الاربعاء في تغريدة له على موقع تويتر انه وبعد ايام فقط من توجيه اتهامات واهية الى ايران قامت الامانة العامة للامم المتحدة ورغم مقتل مئات من الاطفال اليمنيين على ايدي التحالف الذي تقوده السعودية قامت بفسح المجال امام التحالف ليستمر في اعمالها.

وقال ان السعودية ومن خلال دولاراتها و امريكا بغطرستها تستهزئان الاليات العالمية.

هذا وكان موسوي قد انتقد امس الثلاثاء مواقف والمعايير المزدوجة لمنظمة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان؛ واصفا قرار شطب اسم التحالف السعودي من القائمة السوداء لناقضي حقوق الطفل بانه "مقزز".

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن اسفه لهذا القرار، قائلا : ان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة قرر شطب اسم التحالف السعودي من قائمة ناقضي حقوق الطفل السوداء، بينما اقرت المنظمات الدولية بمقتل جمع كبير من الاطفال والفتية اليمنيين خلال مجازر القصف التي طالت حافلة نقل التلاميذ والمنازل السكنية والمدارس والمستشفيات؛ الامر الذي لايمكن التغطية عليه نظرا للانباء والصور المؤلمة المتعلقة بهذه المجازر.

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