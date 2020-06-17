وزير الاقتصاد يتباحث هاتفيا مع مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني

واعلنت السفارة الايرانية في باكو اليوم الاربعاء ان دج بسند وهو يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون الاقتصادي في ايران، اعرب خلال الاتصال الهاتفي عن امله بان لا ينعكس تفشي فيروس كرونا سلبا على اقتصاد جمهورية اذربيجان معربا عن شكره للمساعي الخالصة التي بذلها مصطفي اف لتمتين العلاقات الثنائية بين اذربيجان وايران.

واضاف دج بسند اتمني ان تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور في ظل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقدم دعوة لمصطفي اف الذي يتولى ايضا رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة في اذربيجان لزيارة ايران معربا ان امله بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الرابع عشر في طهران في مستقبل قريب مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار كورونا.

واشار الى المشاريع المشتركة بين البلدين بما فيها ممر الشمال- الجنوب وكذلك بناء مدينة صناعية مشتركة قرب معبر بيله سوار الحدودي وقال ان الشاحنات الايرانية تواجه بعض المشاكل في هذا المعبر داعيا مصطفي اف الى مساعدة لازالة هذه المشاكل.

من جانبه قدم مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني شكره لمسؤولي الجمهورية الاسلامية لاهتمامهم بترسيخ التعاون الثنائي معلنا ان الحكومة الاذربيجانية تعمل على مكافحة كورونا وخفض نتائجه السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع ان مسؤولي بلاده يتابعون مسار العمل في المشاريع الاقتصادية المشتركة مع ايران معربا عن امله بان يتمخض التعاون المشترك عن اكمال هذه المشاريع نهائيا.

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