رئيس البنك المركزي الايراني: استخدام آلية مشتركة لتسريع توريد السلع الأساسية الايرانية للعراق

وقال همتي الذي وصل بغداد صباح، اليوم الاربعاء، لبحث التعاون النقدي والمصرفي المشترك بين البلدين وخلال لقائه نظيره العراقي علی محسن اسماعیل العلاق، : "لقد توصلنا خلال الزيارات السابقة الى اتفاقيات جيدة وبناءة من خلال مقترحات تم طرحها من الجانبين، وتم خلالها التوافق على استخدام الموارد الموجودة لدينا في العراق لشراء السلع التي لاتدخل ضمن اطار العقوبات الاقتصادية، كما توصلنا أيضا إلى تفاهم جيد خلال زيارتنا هذه".

وأضاف، انه "لدى البلدين في الوقت الحاضر الرغبة والحرص على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع".

من جانبه اشار محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل العلاق الى التفاهمات التي تم التوافق عليها خلال العام الماضي بين المصرفين المركزيين والتي تم التوقيع عليها من الجانبين، قائلا ان "مذكرة التفاهم هذه والتي تتعلق بالامور المالية والمصرفية بين الجانبين وطريقة الاستفادة من مصادر البنك المركزي الايراني، تم مناقشتها بشكل شفاف، واليوم تم الاتفاق على تفعيل الاجراءات اللازمة وفقا لذلك".

وحضر اللقاء ممثلون عن وزارات الصناعة، والمعادن والتجارة (صمت)، ورئيس شركت الغاز الوطنية الايرانية بالاضافة الى رئيس البنك المركزي الايراني، كما تم الاتفاق بين رئيسي البنك المركزي الايراني والعراقي خلال هذال اللقاء، على الآلية الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق.

انتهى** ع ص