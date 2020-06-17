روسيا تنتقد تجاهل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي

واضاف اوليانوف اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر ان عدد من الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلن دعمه لمساعي فرنسا والمانيا وبريطانيا للحفاظ على الاتفاق النووي دون الاشارة الى مساعي روسيا والصين كأن لم يقم الاخيران باي شيء في هذا المجال وهذا يتعارض والحقيقة.

وتسائل هذا يدل على قصر المعلومات او العمى السياسي؟

وفيما يتعلق بتحذير امريكي للمسؤولين الاوربيين من توجيه انتقادات لما تقوم به واشنطن في محكمة العدل الدولية قال ان اثارة الخوف و الابتزاز من ميزات السياسة الامريكية تجاه حلفائها.

واكد ان هذه السياسة الامريكية لايكتب لها النجاح دائما وانها تقوض العلاقات الدولية.

وهددت امريكا اعضاء محكمة العدل الدولية انه في حال قيامهم باجراء تحقيقات حول المواطينن الامريكان او حلفائها بمن فيهم اسرائيل ستقوم بفرض العقوبات عليهم ولا تمنح تاشيرة لدخول اراضيها لهم لاعضاء اسرتهم.

يذكر ان اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدا قبل يومين ويستمر على مدى 3 ايام؛ وان الملف الايراني يشكل المحور الرئيسي لهذا الاجتماع.

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