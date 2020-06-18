استخدام الدواء الايراني المضاد للإلتهاب الرئوي في معالجة المصابين بكورونا

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اشار "نافعي" الى انجازات الباحثين الايرانيين في مجال استخدام الكورتيزون لمعالجة الالتهاب الرئوي عند المصابين بفيروس كورونا.

واوضح، ان الدراسات ذات الصلة باكتشاف دواء مضاد لفيروس كورونا في ايران بدات منذ شباط / فبراير الماضي، وفي 17 اذار / مارس 2020 انتشرت نتائج ابحاث العلماء الايرانيين حول استخدام العلاج المركب للمصابين بمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كوفيد 19 (كورونا).

واكدت هذه الدراسات، بحسب المسؤول في الصحة الايرانية، ان التلف الرئوي يؤدي الى وفاة المصابين بفيروس كورونا، وبما يقتضي تناول دواء الكورتيزون لفترة قصيرة في اطار البرنامج العلاجي المحدد للمصابين بالفيروس.

نافعي، اشار ايضا الى انه في بداية تفشي فيروس كورونا، كانت السلطات الصحية في امريكا وبريطانيا قد اكدت على عدم استخدام دواء الكورتيزون في معالجة المصابين بالفيروس اطلاقا، لكنها غيرت من رايها اليوم لتعلن بان هذا الدواء مفيد لمعالجة الالتهاب الرئوي عند المصابين.

وتطلع هذا المسؤول، الى اعتماد السلطات الصحية الايرانية النهائي باستخدام دواء الكورتيزون في معالجة الالتهاب الرئوي عند المصابين بكورنا، في ضوء نتائج ابحاث العلماء الايرانيين التي اكدت على ذلك.

انتهى ** ح ع