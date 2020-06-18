متحدث الخارجية الايرانية : سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا

ودان "موسوي" عملية سنّ وتنفيذ مايسمى بـ "قانون قيصر" القاضي بفرض الحظر على سوريا؛ واصفا هذا الاجراء بانه يتعارض مع القوانين الدولية والمعايير الانسانية.

واضاف : ان تنفيذ هذا الحظر بالتزامن مع تفشي وباء كورونا العالمي، سيزيد في معاناة والام الشعب السوري فقط.

وصرح : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما اعلنت سابقا، لا تعير اي اهمية الى هكذا قرارت جائرة واحادية الجانب التي يتم الاعداد لها وتنفيذها بناء على نزعات البلطجة؛ وتعدّ ذلك ارهابا اقتصاديا ضد الشعب السوري وفي سياق استمرار محاولات امريكا الرامية الى زعزعة استقرار هذا البلد.

واكد متحدث الخارجية : نحن على عهدنا السابق، سنواصل التعاون الاقتصادي مع الشعب المقاوم والحكومة في سوريا، ورغم الحظر الاخير سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع هذا البلد.

انتهى ** ح ع