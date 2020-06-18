الرئيس روحاني يرعى تدشين 10 مشاريع اعمارية في ايلام غربي البلاد

وحضر هذه المراسم التي عقدت بالتزامن عبر الفيديو كنفرانس، كل من وزير الطرق وبناء المدن، ومحافظ ايلام وجمع من كبار المسؤولين في هذه المحافظة الغربية.
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ايلام / 18 حزيران /يونيو / ارنا – عقدت اليوم الخميس مراسم تدشين و وضع حجر الاساس لعشرة مشاريع اعمارية في مجال الطرق وبناء المدن برعاية رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، في محافظة ايلام (غرب).
وحضر هذه المراسم التي عقدت بالتزامن عبر الفيديو كنفرانس، كل من وزير الطرق وبناء المدن، ومحافظ ايلام وجمع من كبار المسؤولين في هذه المحافظة الغربية.
يتبع ... ** ح ع
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