الرئيس روحاني يرعى تدشين 10 مشاريع اعمارية في ايلام غربي البلاد

طهران/15 حزيران/يونيو/إرنا- أكدت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي "بوان ماهاراني" في برقية تهنئة بعثتها اليوم الإثنين الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ضرورة دعم جميع الآليات وقنوات التبادل التجاري بين البلدين، التي تهدف الى النهوض بالعلاقات الثنائية الشاملة خاصة في إطار التعاون بين البرلمانين الإندونيسي والإيراني.