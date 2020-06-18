الصحة الایرانیة : کورونا ادی الی 87 وفاة جدیدة فی البلاد

وفي مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس حول اخر حصيلة الاصابات المؤكدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ايران، اشارت السيدة لاري الى تسجيل الفين و596 اصابة جديدة منذ امس لغاية اليوم، ليترفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 197 الفا و647 شخصا.

واعربت المحدثة باسم الصحة الايرانية عن ارتياحها، لتعافي 156 الفا و991 شخصا من فيروس كورونا في البلاد؛ وقالت انه تم لحد اليوم اجراء مليون و344 الفا و599 فحصا مخبريا للكشف عن المصابين بهذا الفيروس في ايران.

وختمت السيدة لاري تقريرها لليوم الخميس، بالتحذير من ان الوضعية لاتزال حمراء من حيث تفشي فيروس كوفيد 19 في كل من محافظات بوشهر وهرمزكان (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب) واذربايجان الشرقية (شمال غرب) وكرمانشاه (غرب).

انتهى ** ح ع