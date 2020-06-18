قيادي فلسطيني : لا يمكن تمرير مشروع الضم الصهيوني

وقال مزهر لمراسلنا، أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخططات الاحتلال العدوانية"، موجها رسالة للأمم المتحدة بان تقوم بدورها ومسؤولياتها بلجم العدو الصهيوني وسياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما خاطب المجتمع الدولي، بان الشعب الفلسطيني سيواصل النضال والكفاح ولا يمكن ان نسمح بتمرير مخطط الضم الذي وصفه بالخطير ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد القيادي في الجبهة الشعبية على أهمية اطلاق طاقات الشعب الفلسطيني والمقومة الشاملة باعتبارها الطريق الوحيد من اجل دحر الاحتلال ووقف كل المخططات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وعن الوحدة الوطنية، قال مزهر : انها صمام الأمان للرد على العدوان الصهيوني ومخططاته التي تستهدف تصفية القضية الوطنية واطلاق المقاومة الشاملة للرد على مخططات الاحتلال.

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