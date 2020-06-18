روسيا : ينبغي عدم تضخيم الحقائق حول توصل الوكالة الدولية الى مركزين في ايران

وكتب المندوب الروسي في تغريدته اليوم : ان طهران والامانة العامة بالوكالة الدولية لم تتمكنا من الاتفاق حول قضية التوصل الى المركزين المحددين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامر الذي يدعو للياس الشديد.

واضاف : لكن ليس هناك اي داع الى تضخيم هذه القضية اكثر من حجمها.

وفي تغريدة اخرى، اكد اوليانوف ان ينبغي التنويه الى انه ليس هناك اي قاسم مشترك اطلاقا بين بعض القضايا ذات الصلة بموضوع توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى بعض المراكز في ايران مع قضايا الحد من انتشار (السلاح النووي).

واضاف : نحن نواجه قضايا شكلية بسيطة تعود الى مطلع القرن الحالي ولا تمت باي صلة مع الوضع الراهن.

علما ان الدورة السادسة لاجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدا اعماله عبر الفضاء الافتراضي منذ الاثنين الماضي ويشكل الملف الايراني احد المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع