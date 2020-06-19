الكرملين يكذب بث معلومات خاطئة حول كورونا من قبل روسيا وإيران والصين

وشدد بيسكوف في تصريح له للمراسلين: "ان هذه المزاعم محض كذب ولا يقبل الكرملين بمثل هذه المزاعم على الإطلاق".

وأكد بيسكوف، ان هذه الدول على العكس تماما من المزاعم المثارة تتطلع الى تعاون دولي في مكافحة فيروس كورونا وإنتاج تطعيمات وعقاقير لمعالجة المصابين بهذا الوباء العالمي.

وفي تصريح له مؤخرا، كان قد وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أصابع الإتهام نحو إيران وروسيا والصين ببث أنباء مضلة (حسب مزاعمه) حول زيادة تفشي فيروس كورونا.

انتهى**أ م د