روسيا تؤكد معارضتها لتمديد الحظر التسليحي ضد إيران

وتسائل أوليانوف في تغريده له اليوم الجمعة: "لماذا تعارض روسيا أي تمديد للحظر التسليحي ضد إيران وتهديد الولايات المتحدة باستخدام آلية الزناد؟"

وأضاف، " أن الجواب على هذا السؤال يمكن العثور عليه في رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي نشرت كوثيقة في مجلس الأمن".

وفي تغريدة اخرى، اكد اوليانوف انه ينبغي التنويه الى انه ليس هناك اي قاسم مشترك اطلاقا بين بعض القضايا ذات الصلة بموضوع توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى بعض المراكز في ايران مع قضايا الحد من انتشار (السلاح النووي).

واضاف انه ليس هناك اي داع الى تهويل هذه القضية.

انتهى**أ م د