غريب آبادي: إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع قرار مجلس المحافظين

وجاءت تصريحات غريب آبادي ردا على مصادقة القرار المقترح من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، اليوم الجمعة، في مجلس المحافظين الذي جاء تحت ذريعة عدم سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول الى موقعين لها.

وفي بيان قرأه اليوم الجمعة، شرح سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، مواقف ايران المبدئية وأضاف، ان مشروع القرار الأوروبي لن يشجع إيران أو يضغط عليها لمنح الوصول لمفتشي الوكالة بناء على مزاعم واهية وعديمة الأساس.

واوضح ان هذا القرار قرار غير بناء ومسيس.

واضاف غريب آبادي: نحن ننفذ البروتوكول الإضافي طواعية لكننا لا نعتبره الزاما قانونيا تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد ، أن طهران ترفض قرار الوکالة الدولية بالكامل وسترد عليه بشكل مناسب.

كما حمل غريب آبادي الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات الرد الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الالتزام بحدود صلاحياتها وتقدير التعاون الذي قدمته إيران مع المفتشين الدوليين، وتنفيذ مهامها بحرفية وحيادية وبشكل مستقل.

وقال مندوب إيران: " لدي بعض النصائح الجادة لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية:- التزموا بحدود صلاحياتكم، وتقدير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و إدارة مهامكم بشكل احترافي ومستقل ونزيه، إن على الوكالة الدولية ألا تجعل تقاريرها ومواقفها المستعجلة محل استغلال دول ترمي لتحقيق أهداف سياسية، اعملوا بأسلوب بحيث لا يتم اتهامكم بتدمير المعقل الأخير للتعددية في فيينا، والقضاء على الاتفاق النووي".

انتهى**أ م د