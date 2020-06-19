غريب آبادي: إيران ستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع قرار مجلس المحافظين

وجاءت تصريحات غريب آبادي ردا على مصادقة القرار المقترح من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، اليوم الجمعة، في مجلس المحافظين الذي جاء بحجة عدم سماح إيران للمفتشين بالوصول الى موقعين لها.
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لندن/19 حزيران/ يونيو/إرنا- أكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض تماما قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع هذا القرار.
وجاءت تصريحات غريب آبادي ردا على مصادقة القرار المقترح من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، اليوم الجمعة، في مجلس المحافظين الذي جاء بحجة عدم سماح إيران للمفتشين بالوصول الى موقعين لها.
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