غريب آبادي: إيران ستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع قرار مجلس المحافظين

موسكو / 18 حزيران / يونيو / ارنا – وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" عدم اتفاق ايران والامانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول توصل المفتشين الى مركزين في ايران، بانه محبط؛ لكن اكد في الوقت نفسه على عدم تضخيم الحقائق في هذا الخصوص.