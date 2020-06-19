إيران تنتج قريبا صواريخ فرط صوتية

وأضاف الأميرال خانزادي، انه ستحدث بالتأكيد تغييرات خاصة في محركات الصواريخ التابعة للقوة البحرية للجيش، لكي تكون قادرة على تحمل درجات حرارة أعلى لفترة أطول".
وتابع: انه سيكون لدينا بالتأكيد تغييرات في أنظمة التزويد بالوقود ونظام الملاحة البحرية أيضا.
وقال خانزادي: "اليوم نجحنا في التوصل الى انتاج صواريخ بمدى 300 كيلومتر ، وسنتوصل قريبا الى مديات أكبر وأكثر إدهاشا".
وقال قائد القوة البحرية اننا في القوة البحرية نتطلع إلى إطلاق صواريخ عموديا ، الأمر الذي سيسمح لنا بوضع المزيد من الصواريخ على أسطح السفن لضرب أهداف أكثر تنوعا.
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طهران/19 حزيران/ يونيو/إرنا- أعلن قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي انه سيكون لدينا قريبا جيل من الصواريخ الفرط صوتية واضاف انه في المستقبل القريب سيكون انتاج صواريخ سوبر سونيك على جدول اعمالنا حيث ستزود بمحركات نفاثه جديدة تمكنها من الحركة بسرعة تفوق سرعة الصوت بعدة مرات .
وأضاف الأميرال خانزادي، انه ستحدث بالتأكيد تغييرات خاصة في محركات الصواريخ التابعة للقوة البحرية للجيش، لكي تكون قادرة على تحمل درجات حرارة أعلى لفترة أطول".
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